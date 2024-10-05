أوامر إخلاء لتوسيع معبر نتساريم ومجازر جديدة في قطاع غزة

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أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت أوامر إخلاء جديدة لسكان قطاع غزة، وارتكب مجازر أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في مختلف مدن القطاع.

وقد وجّه الاحتلال الإسرائيلي أمرا لسكان مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة بالإخلاء فورا، بدعوى تواجد عناصر من حركة حماس بالمنطقة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن إشعار الإخلاء غير المعتاد للجيش الإسرائيلي بوسط غزة يهدف إلى توسيع ممر نتساريم في المنطقة.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لذكرى 7 أكتوبر، ومحاولات حشود من الغزيين اقتحام ممر نتساريم والعودة إلى شمال القطاع، أو قيام مقاومين بمداهمة منطقة الممر.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد توغله البري بقطاع غزة قبل نحو عام، أقام معبر نتساريم لفصل شمال القطاع عن جنوبه، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

ومنذ بداية الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة مستمرة من النزوح، حيث يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

وشُوهدت عائلات تحمل حقائب وأمتعة على ظهورها أو على عربات تجرها الحيوانات، تخرج من تلك المناطق في ظل ندرة المواصلات بسبب النقص الحاد في الوقود.

وتتزامن الإنذارات الإسرائيلية مع دعوات أطلقها الفلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للعودة إلى مناطق شمال قطاع غزة، في ذكرى مرور عام على حرب الإبادة الإسرائيلية.