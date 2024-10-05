مهاجم ريال مدريد السابق ينتقل للدوري الماليزي

أعلن نادي جوهور ساوثرن تايجرز الماليزي، اليوم السبت، ضم لاعب ريال مدريد السابق، في صفقة انتقال حر، بعد آخر تجربة له مع كوريتيبا البرازيلي.

وسيكون هذا هو النادي العاشر في مسيرة اللاعب الإسباني، خيسي رودريجيز، البالغ من العمر 31 عاما، والتي بدأها مع فريق ريال مدريد الأول، بعد تألقه في صفوف الرديف.

لكن إصابة في الركبة حالت دون استقراره في الفريق الملكي، مما دفعه للانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وخلال فترة وجوده في النادي الفرنسي، لعب على سبيل الإعارة لأندية لاس بالماس الإسباني وستوك سيتي الإنجليزي وريال بيتيس وسبورتينج لشبونة البرتغالي.

كما ارتدى خيسي قمصان أنقرة جوكو التركي وسامبدوريا الإيطالي وكوريتيبا البرازيلي.

وسيلعب الإسباني في صفوف فريق يشارك بدوري النخبة الآسيوي، وحقق 4 نقاط من مباراتين.