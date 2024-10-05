فريق الكرة بالأهلي يهنىء أبطال اليد ببرونزية العالم

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري والطبي على تهنئة لاعبي فريق كرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي، وذلك بعد التتويج ببرونزية العالم لليد ،وذلك في حضور محمود الخطيب، رئيس النادي، وخالد العوضي مدير إدارة النشاط الرياضي.

واحتفى لاعبو فريق الكرة وأعضاء الجهاز الفني بلاعبي فريق كرة اليد بعد هذا الإنجاز الكبير، وطوقوا أعناقهم بباقات الورود، ألتقاط الصور التذكارية وسط حضور كبير من براعم وقطاعات الناشئين لكرة اليد وكرة القدم بالنادي في مدرجات التتش.

وكان الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي قد حقق فوزًا تاريخيًّا على نادي برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29، وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية ‏لبطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».‏

وضمت قائمة الفريق المشاركة في منافسات البطولة:‏ إبراهيم المصري - أحمد خيري - عبد الرحمن علي فيصل - أحمد عادل - ‏محسن رمضان - عمر خالد «كاستلو» - محمد لاشين - عمر سامي - سيف هاني - عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - ‏ياسر سيف - محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب - راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد‎ .

ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي كلا من : ستيفان مادسن مديرا فنيا - محمد إبراهيم مدربا عاما – فينو لوسيرت مدرب الحراس – عمرو محمد – مدرب الأحمال – مصطفى ناجي طبيب الفريق - هاني النجدي مدير الفريق - محمد أبو زيد إداري