فاديفول يبدأ في الدوحة جولة محادثات حول خطة السلام الأمريكية

بدأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد جولة من المحادثات على خلفية النقاش الدائر حول خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في قطاع غزة الفلسطيني.

والتقى فاديفول في الدوحة بنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. ومن المرجّح أن تتركّز المحادثات مع آل ثاني، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس وزراء قطر، على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الوساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ومن المقرر أن تُعقد غدا الاثنين في مصر محادثات حول خطة ترامب للسلام، يُرجّح أن تتم بين ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس عبر وسطاء، وذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية المصرية حيث سيجري بحث إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن فلسطينيين محجوزين في سجون إسرائيلية.

وتُعد قطر وسيطا محوريا في المساعي لإنهاء الحرب على غزة. وتتمتع دول الخليج بنفوذ واسع يتجاوز حدود شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج.

وسيتوجه فاديفول المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي، في وقت لاحق من مساء اليوم إلى دولة الكويت للمشاركة في اجتماع يجمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي تطور لاحق، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم أن فاديفول قرر على نحو مفاجئ تمديد جولته لتشمل إسرائيل أيضا حيث سيتوجه إليها غدا للقاء نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر.