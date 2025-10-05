جوارديولا: سأتصل بالسير أليكس فيرجسون وآرسين فينجر لنحتفل معًا

دخل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، التاريخ بعدما وصل إلى الانتصار رقم 250 في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوز فريقه على برينتفورد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من موسم 2025-2026.

وحقق مانشستر سيتي الفوز خارج ملعبه بهدف نظيف، ليُسجّل جوارديولا أسرع مدرب يصل إلى 250 انتصارًا في تاريخ البريميرليج، متفوقًا على مدربين تاريخيين أمثال السير أليكس فيرجسون وآرسين فينجر، منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق السماوي في عام 2016.

وعقب اللقاء، عبّر جوارديولا عن سعادته في تصريحات نقلتها شبكة NBC الأمريكية: "برينتفورد حصل على ركلات ركنية أكثر ورميات تماس أكثر، لكن لم تكن لديهم سوى فرصة واحدة في الشوط الأول. لقد لعبنا بشكل رائع، وأنا سعيد لأن الفريق تطور كثيرًا".

وأضاف: "كانت لدينا فرص مؤكدة لتسجيل هدف ثانٍ، لكننا لم ننجح في استغلالها. من خلال خبرتي، عندما نحقق الفوز، فهذا يعني أننا قدمنا مباراة جيدة، والمباراة كانت تحت سيطرتنا".

وتحدث جوارديولا عن حالة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، مشيرًا إلى أنه شعر بالإرهاق لكنه أكمل المباراة، مؤكدًا أن الفريق بحاجة إلى المزيد من الأهداف من اللاعبين الآخرين، حتى لا يتحمل هالاند العبء التهديفي وحده.

كما علّق على إصابة لاعب الوسط رودري، قائلًا: "آمل ألا تكون إصابته خطيرة، هذا هو السبب في أنني لا أُشركه في 90 دقيقة كاملة باستمرار، نحاول دائمًا تجنب الإرهاق أو الإصابات".

وفي ختام تصريحاته، علّق جوارديولا على بلوغه الفوز رقم 250 في البريميرليج قائلاً: "لم أكن أعلم أنني الأسرع في الوصول إلى هذا الرقم، إنه إنجاز مميز وشعور جميل، ربما سأتصل بالسير أليكس فيرجسون وآرسين فينجر لنخرج يومًا ما ونحتفل معًا، وسأدعوهم إلى العشاء".