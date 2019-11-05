أعلن نادي ألميريا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، أمس الإثنين، عن رحيل مدربه بيدرو إيمانويل، بعد اتفاق الطرفين على فسخ التعاقد.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ألميريا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تم الاتفاق على فسخ التعاقد وديًا مع المدرب بيدرو إيمانويل، شكرًا لك بيدرو على مجهودك الكبير مع ألميريا، نتمنى لك النجاح في مسيرتك دائمًا وأبدًا!».

وكان بيدرو قد تولى مهمة القيادة الفنية لفريق ألميريا، بعد انتقال ملكيته لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع كبير في أداء ونتائج الفريق الذي أبرم العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز سوى مرة واحدة في آخر 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات.

ويحتل ألميريا الباحث عن العودة لدوري الأضواء في الموسم الجديد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، برصيد 24 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن فريق قادش صاحب المركز الأول.

وكان تركي آل الشيخ قد نشر مساء أمس الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعه مع الإسباني جوتي لاعب ريال مدريد السابق.