 القوات الروسية والأوكرانية تتبادلان القصف بالمدفعية الثقيلة جنوب شرق أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الروسية والأوكرانية تتبادلان القصف بالمدفعية الثقيلة جنوب شرق أوكرانيا

موسكو - د ب أ
نشر في: السبت 5 نوفمبر 2022 - 5:29 م | آخر تحديث: السبت 5 نوفمبر 2022 - 5:29 م
تبادلت القوات الروسية والأوكرانية القصف بالمدفعية الثقيلة، وفقا لتقارير عسكرية من الجانبين، حيث ذكرت كييف أن قواتها دمرت مواقع روسية في منطقتي لوهانسك ودونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو إنه تم صد "الهجمات الأوكرانية" في مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون، بعد أن توعدت أوكرانيا مرارا باستعادة المناطق التي تحتلها القوات الروسية.

وتحدثت التقارير العسكرية، التي لم يتم التحقق منها بشكل مستقل، مجددا عن سقوط مئات القتلى من كل جانب.

وأعلنت السلطات في منطقة خيرسون، عن قصف بالمدفعية هو الأعنف خلال أيام. وترغب القيادة الأوكرانية في تحرير المنطقة بالكامل في جنوب البلاد، بعد النجاحات الأولية التي حققتها.

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