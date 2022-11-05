القوات الروسية والأوكرانية تتبادلان القصف بالمدفعية الثقيلة جنوب شرق أوكرانيا

تبادلت القوات الروسية والأوكرانية القصف بالمدفعية الثقيلة، وفقا لتقارير عسكرية من الجانبين، حيث ذكرت كييف أن قواتها دمرت مواقع روسية في منطقتي لوهانسك ودونيتسك.



وقالت وزارة الدفاع في موسكو إنه تم صد "الهجمات الأوكرانية" في مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون، بعد أن توعدت أوكرانيا مرارا باستعادة المناطق التي تحتلها القوات الروسية.



وتحدثت التقارير العسكرية، التي لم يتم التحقق منها بشكل مستقل، مجددا عن سقوط مئات القتلى من كل جانب.



وأعلنت السلطات في منطقة خيرسون، عن قصف بالمدفعية هو الأعنف خلال أيام. وترغب القيادة الأوكرانية في تحرير المنطقة بالكامل في جنوب البلاد، بعد النجاحات الأولية التي حققتها.