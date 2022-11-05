حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا يعلن اليوم عن زعيم جديد

يعلن حزب "التجمع الوطني" القومي اليميني المتطرف في فرنسا عن زعيمه الجديد اليوم السبت ، بعد أن استقالت مارين لو بان من المنصب، لخوض الانتخابات الرئاسية.

وسيتم إعلان زعيم الحزب الجديد، الذي اختاره أعضاء في انتخابات جرت عبر الانترنت، في مؤتمر حزبي.

ويعتبر الزعيم المؤقت جوردان بارديلا المرشح الأوفر حظا للفوز المنصب. ونافس على المنصب أيضا لويس اليوت، عمدة بربينان.

وكانت لو بان، زعيمة الحزب منذ عدة سنوات، قد استقالت بالفعل من منصبها بشكل مؤقت، قبل عام لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وخسرت في النهاية أمام إيمانويل ماكرون.

وفي المستقبل، تريد لو بان التركيز على قيادة المجموعة البرلمانية، وحزبها هو القوة الأكبر فيها، حيث لديه 89 مقعدا منذ الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي.

وسيكون انتخاب القيادة الجديدة المرة الأولى منذ تأسيس الحزب قبل 50 عاما، التي لن يتولى فيها أحد من أسرة لو بان القيادة.