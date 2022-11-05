الريال الإيراني يهبط لمستوى قياسي وسط الاحتجاجات وفرص إحياء الاتفاق النووي

انخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوى مسجل على الإطلاق في السوق المفتوحة غير المنظمة في البلاد، اليوم السبت، مع استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة وبقاء الآمال في إحياء الاتفاق النووي ضئيلة.

وانخفض الريال إلى متوسط 363 ألفا و500 ريال أمام الدولار الأمريكي، وفقا لمتجرين للصرافة في العاصمة طهران وموقعين محليين يراقبان أسعار العملات الأجنبية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وخسر الريال أكثر من 40% من قيمته مقابل الدولار منذ أغسطس 2021 عندما أدى رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي الذي تعهد بكبح جماح سوق العملات المضطربة اليمين الدستورية رئيسا جديدا لإيران.

ويأتي هبوط الريال في الوقت الذي يكافح فيه النظام لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في منتصف سبتمبر بسبب وفاة مهسا أميني - 22 عاما في الحجز بعد اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الإسلامي في البلاد.