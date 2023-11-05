داخلية غزة: الاحتلال يركز عدوانه على ما تبقى من أسباب الحياة في محافظات القطاع

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، إن الوزارة مستمرة في القيام بواجبها داخل كل محافظات غزة؛ لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز الصمود وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لخدمتهم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن أجهزة الوزارة تقدم الخدمة لأبناء الشعب في مراكز الإيواء، والتي بلغ عددها 215 مركز إيواء موزعة على كل محافظات قطاع غزة.

ولفت إلى أن «أجهزة الوزارة واجبها تأمين كل المستشفيات في قطاع غزة التي تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين، وتقديم الخدمة لأبناء الشعب في كل المحافظات، وضمان وصول الخدمات الإنسانية في ظل العدوان الصهيوني الغاشم».

وذكر أن «حصيلة ضحايا العدوان الهمجي على غزة ارتفعت لأكثر من 37 ألفا و230، ما بين شهيد ومفقود وجريح»، مردفا: «العدوان خلّف أكثر من مليون و600 ألف نازح ومشرد عن منزله».

وتابع: «الاحتلال يركز عدوانه مؤخرًا على ما تبقى من أسباب الحياة في محافظتي غزة وشمال غزة»، مستشهدًا بقصف خزانات المياه والاستهداف المباشر للمخابز وألواح الطاقة الشمسية ومراكز الإيواء في مدارس أونروا والمستشفيات، في محاولة لتهجير سكان تلك المحافظات.