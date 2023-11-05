وزيرة الخارجية الفرنسية: يجب بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة

- وزير الخارجية القطري: ردود الفعل الدولية على القصف الإسرائيلي ليست بالمستوى المطلوب

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إنه يجب بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة"، موضحة أن فرنسا صوتت لصالح قرار وقف إطلاق النار، وعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسئوليته في هذا الشأن.

وأضافت كولونا خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه: "يجب بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة"، بحسب موقع قناة "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأوضحت أن فرنسا صوتت لصالح قرار وقف إطلاق النار، وعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسئوليته في هذا الشأن.

وتابعت: "يجب احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين ودعم وصول المساعدات إلى غزة"، لافتة إلى أن هناك مسئولية جماعية لمحاولة إيقاف هذه الكارثة الإنسانية وإيصال المساعدات بشكل دائم".

كما أدانت كولونا العنف الذي يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية، موضحة أن "فرنسا ستبذل كل جهد ممكن لتفادي توسع الحرب والتوصل إلى حل دبلوماسي وسلمي".

من جهته، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه من المؤسف إن الوضع في غزة لا يزال يتدهور، موضحاً أن ردود الفعل الدولية على القصف الإسرائيلي، ليست بالمستوى المطلوب.

وأشار عبد الرحمن آل ثاني إلى أنه بحث مع الوزيرة الفرنسية استمرار الجهود لإطلاق سراح الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال الديوان الأميري، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحث مع وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.