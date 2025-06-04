مسئول سوري: فلول مرتبطة بإيران تنشط في القنيطرة

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قال مسئول سوري لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن هناك فلول فصائل مسلحة مرتبطة بإيران من عهد نظام الرئيس السابق بشار الأسد تنشط منذ فترة طويلة في القنيطرة.

وأضاف أن هذه الفصائل لها مصلحة بإثارة رد إسرائيلي كوسيلة تصعيد للتوتر.

ويأتي ذلك بعد يوم من تبني فصائل مسلحة أطلقت على نفسها اسم "كتائب محمد الضيف" مسئولية استهداف مواقع إسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

وأصدرت الخارجية السورية، اليوم، بيانا حول إعلان تل أبيب سقوط مقذوفين أطلقا من سوريا، في مناطق غير مأهولة بإسرائيل.

وقالت الخارجية السورية في بيان: "ندين بشدة القصف الإسرائيلي لقرى وبلدات في محافظة درعا مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة".