أكد الكرملين، الأربعاء، أن انفجارا وقع عقب مهاجمة كييف جسر القرم مشيرا إلى عدم وقوع أي أضرار.

من جهته، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: "وقع انفجار، لم يتسبب في أي ضرر. حركة المرور على الجسر مستمرة. يواصل نظام كييف محاولاته لاستهداف البنية التحتية المدنية".

وأضاف أن روسيا تتخذ إجراءات احترازية.

كان جهاز الأمن الداخلي الأوكراني قد قال، الثلاثاء، إنه فجر الجسر الذي تمر عبره المركبات والقطارات ويربط روسيا بشبه جزيرة القرم بعد زرع متفجرات تحت الماء.

وأعلن الجهاز، أن قواته نفذت عملية "فريدة من نوعها" استهدفت جسر القرم للمرة الثالثة، عبر تفخيخ دعائمه من تحت الماء وتفجيرها دون إصابة أي مدنيين.

وأوضح الجهاز في بيان: "عملاؤنا فخخوا دعامات جسر القرم وفجروا 1100 كيلوجرام من المواد المتفجرة. الجسر الآن في حالة طوارئ".



