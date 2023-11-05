أدان البرلمان العربي، تصريحات وزير الثقافة الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وقال البرلمان العربي في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأحد، إن هذه التصريحات الهمجية تؤكد الطبيعة الإجرامية والعنصرية لسلطة الاحتلال، واستمرار تحديها السافر لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف أن قوة الاحتلال الغاشمة ما كان أن تتمادى في هذا الإجرام وتهدد باستخدام هذه النوعية من أسلحة الدمار الشامل لولا حالة الصمت المُخزي التي تزال تسيطر على المجتمع الدولي رغم حرب الإبادة الجماعية والعنصرية التي تشنَّها قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا البرلمان العربي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القيام بمسئولياتها الدولية وإدانة هذه التصريحات واعتبارها اعترافا رسميا من سلطة الاحتلال بامتلاكها الأسلحة النووية وتسجيل ذلك رسمياً.

وكان إلياهو قد دعا لإلقاء قنبلة ذرية على غزة، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إيقاف عمله ضمن اجتماعات الحكومة.

ففي معرض رده على سؤال في مقابلة مع راديو «كول بيراما»، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة، قال إلياهو: «هذا أحد الاحتمالات».