دعوات لمقاطعة سلسلة مقاهي إسرائيلية في كندا

أطلق متضامنون مع فلسطين في مدينة تورنتو الكندية، اليوم الأحد، دعوات لمقاطعة سلسلة مقاهي تتخذ من إسرائيل مقرا لها.

كانت "حركة الشبّان الفلسطينيين" قد نظمت مظاهرة في تورنتو، للتضامن مع غزة ضد الهجمات الإسرائيلية، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتجمع قرابة 25 ألف شخص أمام مبنى القنصلية الأمريكية في تورنتو، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة، وأطلق المتظاهرون هتافات تدعو لرفع الحصار عن غزة، ووقف إطلاق النار على الفور، منتقدين موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مما يجري في القطاع.

كما اتهم المتظاهرون رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وبايدن بـ"الشراكة في الإبادة الجماعية بغزة ودعم الإرهاب".

وفي سياق متصل، توجهت مجموعة من المتظاهرين إلى أحد فروع سلسلة مقاهي تتخذ من إسرائيل مقرا لها، داعين إلى مقاطعته.

ويأتي ذلك بينما دخل العدوان على قطاع غزة يومه الثلاثين، حيث أسفر عن استشهاد 9770 فلسطينيا، بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، وإصابة أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 151 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.