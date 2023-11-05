رئيسة الهند: يتعين الابتعاد عن الأغذية التي تزيد من مشكلة تغير المناخ

قالت رئيسة الهند دروبادي مورمو، اليوم الأحد، إن هناك حاجة للابتعاد عن تلك الأغذية التي تزيد من مشكلة تغير المناخ واختيار الأغذية الصحية التي لا تسبب أي ضرر للطبيعة.

جاء ذلك في بيان خلال الجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر دولي حول تأثيرات الأغذية على مشكلات المناخ والذي عقد في نيودلهي تحت اسم "الغذاء العالمي- الهند"، خلال الفترة من الثالث وحتى الخامس من نوفمبر الجاري.

ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية عن مورمو قولها إنه: "يتعين أن نأخذ في الاعتبار التكلفة البيئية لما نأكله، ولم يكن يتعين على الأجيال السابقة أن تقلق فيما يتعلق بهذا الأمر".

وفى الوقت ذاته قررت حكومة دلهي اليوم، في ظل مستويات تلوث الهواء المرتفعة في العاصمة الهندية نيودلهي، تمديد إغلاق المدارس أمام المراحل الدراسية حتى المرحلة الخامسة، وذلك حتى 10 نوفمبر الجاري.

وأشارت إلى أنه ليس مطلوبا إغلاق المدارس بالنسبة للمراحل الدراسية من 6 حتى 12، ولكن أمامها خيار اللجوء إلى التعليم عند بعد إذا رغبت في ذلك.

وذكرت شبكة "إن دي تي في"، أن حكومة دلهي كانت قد أعلنت إغلاق المدراس للمراحل الدراسية حتى الخامسة حتى اليوم، مع ذلك، دفع تدهور جودة الهواء السلطات في المدينة لتمديد الإغلاق.