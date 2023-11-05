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اليابان والأردن يتفقان على التعاون بشأن غزة

رفح الفلسطينية - د ب أ
رفح الفلسطينية - د ب أ
عمان /طوكيو - (د ب أ)
نشر في: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 3:14 م | آخر تحديث: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 3:14 م

اجتمعت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، مع نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في الأردن، واتفقا على العمل معا لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

كما أكدت كاميكاوا ونظيرها الأردني، خلال اجتماعهما أمس السبت، أنهما سيعملان على تحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأعربت كاميكاوا عن امتنان بلادها لتعاون الأردن في إجلاء المواطنين اليابانيين من إسرائيل.

ومن جانبه، قال الصفدي إن الأردن لن يدخر أي جهد لضمان سلامة الشعب الياباني.

وعقب الاجتماع، توجهت كاميكاوا لزيارة قاعدة محلية لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، التي تنتظر على أهبة الاستعداد لإجلاء المواطنين اليابانيين.

كما زارت كاميكاوا المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في عمان، واجتمعت مع طلاب من غزة.


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