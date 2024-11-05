قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، إن مشكلة الهجرة غير الشرعية والحدود تشكل الأولوية الأولى التي ينبغي معالجتها، مضيفا أن سياسة الحدود المفتوحة سمحت بدخول الكثير من المجرمين المدانين وتجار المخدرات الذين يقدر عددهم بـ 13 ألف شخص.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء: «داعمي ليسوا أشخاصا عنيفين، ولست مجبرا على دعوتهم إلى عدم اللجوء إلى العنف.. أنا شخصيا لا أريد أن أرى أي نوع من العنف؛ ولكن داعمي لا يؤمنون بالعنف في المقام الأول».

وتابع: «نحن نحقق نجاحا بارزا في جورجيا ومختلف الولايات.. آسف لإدلائي بهذا البيان؛ ولكن سنرى ما ستؤول إليه الأمور».

وواصل: «أنا لم أحضر خطابا حتى الآن، وأنا لست ديمقراطيا، ويمكنني أن أدلي بخطاب على الفور، فلا أريد التفكير بالخسارة، ولكن أريد أن أقول للأشخاص الذين يقفون في صفي بانتظار التصويت: استمروا في ذلك، وابقوا في أماكنكم حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت، احرصوا على التصويت، ويمكن للديمقراطيين أن يغادروا إذا أرادوا».