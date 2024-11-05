قال الخبير التحكيمي توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق، إن التحكيم المصري لا يحتاج إلى خبير أجنبي خلال الفترة الحالية.

وأضاف توفيق السيد في تصريحات «إذاعية»:" لا نحتاج لخبير أجنبي، ومنذ موسمين نأتي بخبراء أجانب والتجربة فشلت، ولو أنا قوي وقادر على أن أتسبب في رحيل مارك كلاتنبرج فلماذا رحلت أنا؟".

تابع نائب رئيس لجنة الحكام السابق:" عملت مع كلاتنبرج وفيتور بيريرا وساعدتهم في الكثير من الأمور، لكن القرارات في النهائية كانت تكون لهم".

أتم توفيق السيد:" كلاتنبرج لو استقر في مصر، كان سينقل التحكيم المصري نقلة كبيرة، لأنه صاحب شخصية قوية والحكام يحتاجون لذلك وكانوا يعملون له ألف حساب، على عكس بيريرا الذي استمر 18 شهرا وكان خسارة كبيرة على التحكيم المصري".