إعلام الأسرى: قوات الاحتلال اعتقلت 540 فلسطينيا بالضفة والقدس خلال أكتوبر

قال مكتب إعلام الأسرى، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 540 حالة اعتقال بحق مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال أكتوبر الماضي.

وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 8 سيدات فلسطينيات إلى جانب 39 طفلًا.

وأوضح أن إجمالي الاعتقالات منذ 7 أكتوبر 2023 حتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغ أكثر من 19300 حالة؛ منها 600 امرأة و1540 طفلاً.

ولفت إعلام الأسرى، إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال القيادي في حركة حماس جمال الطويل، بعد عدة أشهر من الإفراج عنه ضمن صفقة "طوفان الأحرار"؛ وكان قد أمضى 18 عامًا (على فترات) في سجون الاحتلال.

ونبه المكتب إلى استمرار استهداف الأطفال والنساء؛ بينهم والدة الشهيد محمد اشتية من رام الله، ووالدة الشهيد عيد مرعي من جنين، والمصوّرة الصحفية إسراء خمايسة من الخليل.

وأشار إلى تسجيل 3 شهداء جدد في سجون الاحتلال خلال أكتوبر، ما رفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 317 شهيدًا حتى نهاية الشهر الماضي، و318 شهيدًا مع استشهاد محمد غوادرة في نوفمبر الجاري.

وأصدرت محاكم الاحتلال العسكرية، وفق البيان، أكثر من 809 قرارات اعتقال إداري في أكتوبر، منها 4 بحق أسيرات، ليرتفع عدد المعتقلين الإداريين داخل سجون الاحتلال إلى أكثر من 3500 أسير.

وأوضح المكتب أن صفقة التبادل الأخيرة ضمن وقف النار في غزة شملت الإفراج عن 1968 أسيراً، بينهم 250 من أصحاب المؤبدات، و137 من عمداء الأسرى، و1718 من قطاع غزة.

وبيّن أن قوات الاحتلال واصلت الاعتقالات في قطاع غزة، خلال أكتوبر الماضي، وطالت 5 صيادين من عرض البحر، 9مدنيين من حي النصر بمدينة رفح، و15 من الفخاري بخان يونس.

وتابع: "لا يزال الاحتلال يعتقل نحو 1800 أسير من قطاع غزة في ظروف بالغة القسوة داخل سجن ركيفت تحت الأرض".