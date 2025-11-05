زار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، ضريح قداسة البابا فرنسيس في كنيسة سانت ماريا ماجوري، بالعاصمة الإيطالية روما.

ووضع أبو مازن، إكليلًا من الزهور على الضريح، تقديرًا وعرفانًا من الشعب الفلسطيني، لمواقف البابا فرنسيس الإنسانية والمشرّفة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعلى رأسها اعتراف الكرسي الرسولي بدولة فلسطين عام 2015، وزيارته التاريخية إلى فلسطين في عام 2014، حيث زار بيت لحم والقدس الشرقية وأكّد من هناك دعمه الثابت للسلام والعدالة.

وخلال الزيارة، استذكر الرئيس مواقف وتصريحات البابا فرنسيس، الداعية إلى وقف الحرب في غزة، واتصالاته الهاتفية مع العائلات الفلسطينية المتضرّرة، بما في ذلك اتصاله بأبناء كنيسة العائلة المقدسة في غزة، والتي عبّرت عن عمق إنسانيته وحرصه الدائم على نصرة المظلومين، ونشر قيم الرحمة والسلام في العالم.

ويرافق الرئيس الفلسطيني في هذه الزيارة كل من: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شئون الكنائس رمزي خوري، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان عيسى قسيسية، وسفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا منى أبو عمارة.