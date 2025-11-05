والد قتيل إسرائيلي يهاجم نتنياهو لفظيا أثناء محاكمته في تل أبيب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هاجم والد قتيل إسرائيلي، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفظيا أثناء مثول الأخير أمام المحكمة للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، واتهمه بالمسئولية عن الفشل بالتصدي لهجوم 7 أكتوبر 2023، وفق القناة 12 العبرية.

وأثناء المحاكمة، صرخ يوروم يهوداي، والد رون الذي قُتل في 7 أكتوبر قائلا: "ستشكل لجنة تحقيق حكومية"، وهو الأمر الذي يرفضه نتنياهو حتى لا يتحمل مسئولية الإخفاق بصد هجوم حركة حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات قبل عامين.

وقالت القناة 12: "يواصل رئيس الوزراء الإدلاء بشهادته اليوم في محكمة تل أبيب المركزية، في إطار محاكمته في قضية الملف 1000".

ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إليه بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

وعن مجريات الجلسة، قالت القناة: "انفجر يوروم يهوداي، والد رون الذي قُتل في 7 أكتوبر 2023 (لم تحدد إن كان مدنيا أو عسكريا)، في وجه نتنياهو: أطلب منك مقابلتي وأنت ترفض، ستُشكّل لجنة تحقيق حكومية، هل تفهم؟ فأخرجه حارس المحكمة".

ويرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق حكومية واسعة الصلاحيات بإخفاق 7 أكتوبر، ويدعو للاكتفاء بلجنة سياسية محدودة الصلاحيات.

وفي 7 أكتوبر، هاجم مقاتلو حماس مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية، فقتلوا وأصابوا واعتقلوا مئات الأشخاص، "ردا على اعتداءات تل أبيب ضد المسجد الأقصى".

وكعادته في التهرب من جلسات المحاكمة، "طلب نتنياهو استراحة لمدة ساعة، لحاجته للذهاب إلى وزارة الدفاع الواقعة قرب محكمة تل أبيب المركزية"، وفق القناة ذاتها.

وأضاف نتنياهو أنه "يستطيع شرح سبب ذلك خلف الأبواب المغلقة، بينما وافق القضاة على طلبه".​​​​​​​

والثلاثاء، مثل نتنياهو أمام المحكمة، بينما طلب إنهاء الاستجواب مبكرا بذريعة "الارتباط باجتماع سياسي مهم"، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم".

وسبق أن تهرب نتنياهو من المثول أمام المحكمة، بزعم السفر، أو انشغاله بتطورات الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة على مدار عامين.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الاعتراف بالذنب في أي من ملفات القضايا الثلاث التي يُحاكم فيها.

وإلى جانب الملف 1000، يُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسئولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وفضلا عن محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024، مذكرة اعتقال لنتنياهو إثر ارتكابه جرائم حرب وضد الإنسانية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأنهى اتفاق بين حماس وإسرائيل في 10 أكتوبرالماضي إبادة جماعية استمرت عامين بقطاع غزة بدعم أمريكي، وخلفت 68 ألفا و872 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا 677 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية.