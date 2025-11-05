321 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني

غادرت اليوم الأربعاء 321 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة من معبر رفح البري في اتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لإتمام عمليات الفحص قبل تسليمها للجهات الفلسطينية المختصة.

وأكد مصدر مسؤول في معبر رفح البري بشمال سيناء أنه تم الدفع بـ321 شاحنة من البوابة الفرعية للمعبر نحو كرم أبو سالم لتفريغ حمولتها وفحصها قبل تسليمها، موضحًا أن المساعدات تشمل مواد غذائية وطبية وخيامًا وأدوات نظافة ومواد بترولية وغازًا، مقدَّمة من منظمات محلية ودول عربية وأجنبية، من بينها قافلة «زاد العزة» التابعة للهلال الأحمر المصري.

وأشار المصدر إلى أن الشاحنات تضمنت: 101 شاحنة تابعة لمنظمات الأمم المتحدة (UN)، و91 شاحنة للمخيم المصري، و25 شاحنة مقدمة من دولة الإمارات، و53 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و35 شاحنة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و14 شاحنة من دولة قطر، و8 شاحنات سولار، و4 شاحنات غاز.

وأضاف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي انتقلت من معبر رفح إلى كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء بلغ 11,665 شاحنة محمّلة بمساعدات إنسانية وإغاثية لسكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدَّر بنحو 105 آلاف طن.

وأوضح أن من بينها 212 شاحنة وقود، نقلت أكثر من 9 آلاف طن من السولار والغاز والبنزين المخصصة لتشغيل المستشفيات والأفران داخل القطاع.