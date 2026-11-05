«كنّا هنا» رواية لحاتم حافظ عن الدار المصرية اللبنانية

صدرت حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية رواية «كنّا هنا» للكاتب حاتم حافظ، التي تتناول حكاية عائلة باكير عبر أجيال، في رحلة تمتد من القوقاز عام 1866 إلى الإسكندرية، وتطرح أسئلة حول الذاكرة وما تحتفظ به من حياة الأفراد والعائلات.

ينطلق السرد من محاولة الراوي الوصول إلى ماضٍ لم يعشه بنفسه، مستعينًا بدفاتر تحفظ شذرات من تاريخ عائلته، التي حملت ذاكرتها وبدّلت أسماءها عبر الأجيال.

ويواجه الراوي إلحاح أبيه عليه لكتابة الرحلة، لكنه يصطدم بسؤال عن كيفية رواية حياة رجل عادي، حين تنتقي الذاكرة ما تحفظه، ولا تجمع الدفاتر سوى بعض ما مضى.

ومع اقترابه من ماضي عائلته، تتسع الأسئلة التي يثيرها ما ورثه من حكايات ودفاتر؛ إذ لا تقوده هذه الشذرات إلى يقين، بقدر ما تفتح أمامه أبوابًا جديدة لفهم الرحلة ومحاولة كتابتها.