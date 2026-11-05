وكيل طب القاهرة تتفقد سير امتحانات مادة الباطنة لطلاب الفرقة الخامسة

تفقدت الدكتورة حنان مبارك، وكيل كلية الطب جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، سير امتحانات مادة الباطنة لطلاب الفرقة الخامسة (بكالوريوس الطب والجراحة)، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص إدارة الكلية على المتابعة الميدانية الدقيقة لمختلف مراحل العملية الامتحانية، والتأكد من توافر المناخ الملائم للطلاب، والالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ويضمن العدالة والشفافية في التقييم، فضلًا عن سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأكد صلاح مراد أن انتظام الامتحانات وتطوير منظومة التقييم يمثلان أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الكلية للارتقاء بجودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أهمية تطبيق المعايير الأكاديمية المعتمدة، وتحقيق الانضباط والشفافية في مختلف مراحل التقييم، بما يضمن قياس المستوى العلمي والمهارات الإكلينيكية للطلاب بصورة موضوعية، وإعداد خريج يمتلك الكفاءة العلمية والعملية التي تؤهله لممارسة مهنة الطب وفقًا لأعلى المعايير المهنية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة حنان مبارك أن المتابعة الميدانية للامتحانات تستهدف الوقوف على انتظام العمل داخل اللجان، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والتنظيمية للامتحانات، ومدى ملاءمة الأجواء والإمكانات المتاحة للطلاب، مع التأكيد على تواجد فرق الإشراف والدعم الإداري والفني للتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يضمن سير الامتحانات بسلاسة وانتظام، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والجودة في منظومة التقييم.