أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية: زيادة الحافز خطوة إيجابية لتحسين أوضاع العاملين

أكد الدكتور محمود حمدي، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإقرار مزايا مالية جديدة لأعضاء المهن الطبية يمثل خطوة إيجابية في إطار جهود تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للعاملين بالقطاع الصحي، ويعكس إدراكًا لأهمية الدور الذي تقوم به هذه الفئات في الحفاظ على صحة المواطنين ودعم المنظومة الصحية.

وأوضح حمدي في بيان اليوم، أن إقرار حافز أداء شهري بقيمة 750 جنيهًا، إلى جانب المكافآت الإضافية المقررة مقابل الجهود غير العادية في نوبتجيات السهر والمبيت، يعد تقديرًا لجهود أعضاء المهن الطبية، لا سيما العاملين بالمستشفيات والمنشآت الصحية الذين يتحملون أعباء عمل كبيرة، ويتعاملون مع حالات طبية وإنسانية على مدار الساعة.

وأشار إلى أن تطوير المنظومة الصحية لا يتوقف عند توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية أو إنشاء المستشفيات، وإنما يرتبط بشكل أساسي بالعنصر البشري الذي يمثل العمود الفقري لأي نظام صحي ناجح، وهو ما يستدعي الاهتمام المستمر بالأوضاع المالية والمهنية للعاملين بها، وتوفير مقومات العمل المناسبة لهم.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في برامج تحسين دخول أعضاء المهن الطبية، بما يتناسب مع طبيعة عملهم وحجم المسؤوليات التي يتحملونها، مع ضرورة مراجعة الحوافز والمكافآت بصورة دورية، لضمان مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وشدد الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية على أهمية اتخاذ إجراءات متكاملة لتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الصحية، تشمل توفير الحماية للأطقم الطبية، وتطوير فرص التدريب والتأهيل، وتحسين ظروف العمل، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل عناصر أساسية في الحد من هجرة الكفاءات الطبية، وتشجيع الأطباء وأعضاء المهن الطبية على الاستمرار في العمل داخل وطنهم.

وأكد أن الاتحاد يدعم كل خطوة جادة تستهدف تحسين أوضاع أعضائه، ويأمل أن تكون هذه القرارات بداية لمزيد من المكتسبات التي تحقق التوازن بين متطلبات تطوير المنظومة الصحية وحقوق العاملين بها.