 بدء فعاليات افتتاح محور التعمير بالإسكندرية بتلاوة آيات القرآن الكريم - بوابة الشروق
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بدء فعاليات افتتاح محور التعمير بالإسكندرية بتلاوة آيات القرآن الكريم


نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 9:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 9:09 ص

بدأت فعاليات افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الشيخ هاني الحسيني.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم محور التعمير بالإسكندرية والذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاق تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولى الساحلى ومدينة برج العرب، وليصبح شريانًا تنمويًا حيويًا لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

كما أضاف المتحدث الرسمي أن محور التعمير يأتى كخطوة جديدة إضافية فى تنفيذ استراتجية الدولة فى إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التى لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمرانى المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاسًا لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء ووالتعمير والتنمية.


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