زاهي حواس: لو جمعنا مليون توقيع لاستعادة حجر رشيد سنطلب عودتها من بريطانيا رسميا

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات، أنه قرر استغلال التوجه العالمي لعودة آثار افريقيا المنهوبة في استعادة حجر رشيد والقبة السماوية، متمنيا أن يشارك جميع المصريين في حملة استعادة حجر رشيد التي أطلقها مؤخرا.

وعبر الدكتور زاهي حواس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، عن حزنه من عدم تفاعل المصريين مع حملته لاستعادة حجر رشيد، قائلا: "الوثيقة اللي عملتها غالبية اللي وقعوا عليها أجانب وهم اللي عايزين الآثار ترجع لمصر".

وأوضح الدكتور زاهي حواس، أن هناك صحوة في العالم كله لاستعادة الأثار وهذه فرصة لاستكمال طلب عودة حجر رشيد من بريطانيا التي أهدته فرنسا لبريطانيا بدون وجه حق، مضيفا: "لو جمعنا مليون توقيع من المصريين ممكن اتقدم لرئيس الوزراء أن الدولة تتبنى هذا الموضوع وإذا الدولة كانت محرجة ممكن احنا من خلال الحملة الشعبية نتقدم رسميا".