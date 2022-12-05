الهند: لجنة جودة الهواء تحظر أعمال البناء غير الضرورية في نيودلهي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مع وصول التلوث في العاصمة الهندية نيودلهي إلى مستوى حاد، وجهت لجنة تلوث الهواء السلطات في دلهي منطقة العاصمة الوطنية إلى حظر أعمال البناء غير الضرورية في المنطقة بموجب المرحلة الثانية لخطة عمل الاستجابة المرحلية.

وبلغ مؤشر متوسط جودة الهواء في دلهي خلال 24 ساعة 407 نقطة الساعة الرابعة مساء، وفقا لوكالة "برس تراست اوف انديا " الهندية .

وعقدت اللجنة الفرعية المعنية بتنفيذ خطة عمل الاستجابة المرحلية اجتماعات اليوم الأحد لمراجعة سيناريو جودة الهواء في المنطقة والتوقعات لظروف الأحوال الجوية ومؤشر جودة الهواء في دلهي.