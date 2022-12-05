 الهند: لجنة جودة الهواء تحظر أعمال البناء غير الضرورية في نيودلهي - بوابة الشروق
الإثنين 5 ديسمبر 2022 12:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

الهند: لجنة جودة الهواء تحظر أعمال البناء غير الضرورية في نيودلهي

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 12:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 12:35 ص

مع وصول التلوث في العاصمة الهندية نيودلهي إلى مستوى حاد، وجهت لجنة تلوث الهواء السلطات في دلهي منطقة العاصمة الوطنية إلى حظر أعمال البناء غير الضرورية في المنطقة بموجب المرحلة الثانية لخطة عمل الاستجابة المرحلية.

وبلغ مؤشر متوسط جودة الهواء في دلهي خلال 24 ساعة 407 نقطة الساعة الرابعة مساء، وفقا لوكالة "برس تراست اوف انديا " الهندية .

وعقدت اللجنة الفرعية المعنية بتنفيذ خطة عمل الاستجابة المرحلية اجتماعات اليوم الأحد لمراجعة سيناريو جودة الهواء في المنطقة والتوقعات لظروف الأحوال الجوية ومؤشر جودة الهواء في دلهي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك