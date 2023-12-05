شهد اليوم الثالث من فعاليات الدورة الـ٢٤ لمهرجان أيام قرطاج المسرحية عروضا عربية متنوعة، من بينها: العرض المصري "فريسة العقل"، والعرض الفلسطيني "عوالم"، والعرض العراقي "طلقة رحمة"، والعرض الكويتي "صمت".
ذلك بالإضافة إلى عرضين تونسيين، هما: "عشاء الكلاب"، و"لا مطلق ولا معلق"، والعرض الأردني "أنتيجوني"، والعرض الإيراني "الرياضة والفتوة والمقاومة".
جدير بالذكر أن الدورة الـ٢٤ من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تقام في الفترة من ٢ إلى ١٠ ديسمبر الجاري، تحت شعار "بالمسرح نحيا.. بالفن نقاوم"، بمشاركة ٦٢ عرضا من ٢٨ دولة.