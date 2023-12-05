 من مصر وفلسطين والعراق.. عروض عربية متنوعة في ثالث أيام قرطاج المسرحية - بوابة الشروق
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من مصر وفلسطين والعراق.. عروض عربية متنوعة في ثالث أيام قرطاج المسرحية

إسراء زكريا
نشر في: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 6:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 6:13 ص

شهد اليوم الثالث من فعاليات الدورة الـ٢٤ لمهرجان أيام قرطاج المسرحية عروضا عربية متنوعة، من بينها: العرض المصري "فريسة العقل"، والعرض الفلسطيني "عوالم"، والعرض العراقي "طلقة رحمة"، والعرض الكويتي "صمت".

ذلك بالإضافة إلى عرضين تونسيين، هما: "عشاء الكلاب"، و"لا مطلق ولا معلق"، والعرض الأردني "أنتيجوني"، والعرض الإيراني "الرياضة والفتوة والمقاومة".

جدير بالذكر أن الدورة الـ٢٤ من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تقام في الفترة من ٢ إلى ١٠ ديسمبر الجاري، تحت شعار "بالمسرح نحيا.. بالفن نقاوم"، بمشاركة ٦٢ عرضا من ٢٨ دولة.

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