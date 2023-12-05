سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهد اليوم الثالث من فعاليات الدورة الـ٢٤ لمهرجان أيام قرطاج المسرحية عروضا عربية متنوعة، من بينها: العرض المصري "فريسة العقل"، والعرض الفلسطيني "عوالم"، والعرض العراقي "طلقة رحمة"، والعرض الكويتي "صمت".

ذلك بالإضافة إلى عرضين تونسيين، هما: "عشاء الكلاب"، و"لا مطلق ولا معلق"، والعرض الأردني "أنتيجوني"، والعرض الإيراني "الرياضة والفتوة والمقاومة".

جدير بالذكر أن الدورة الـ٢٤ من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تقام في الفترة من ٢ إلى ١٠ ديسمبر الجاري، تحت شعار "بالمسرح نحيا.. بالفن نقاوم"، بمشاركة ٦٢ عرضا من ٢٨ دولة.