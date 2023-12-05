تدرس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" خلال هذا الأسبوع إدراج 55 ملفا جديدا حول التقاليد التراثية على لائحتها للتراث غير المادي، وذلك خلال اجتماع الدورة الثامنة عشرة للجنة التراث الثقافي غير المادي المنعقدة حاليا في مدينة كاسان بجمهورية بتسوانا.

وتستعرض اللجنة، خلال اجتماعها الذي يستمر حتى التاسع من ديسمبر الجاري، 8 ملفات من الدول العربية وطنية أو مشتركة، ومن أهمها فن "الدبكة" لفلسطين، والنقش على المعادن (الذهب - الفضة - النحاس) وهو ملف مشترك قدمته العراق إلى جانب الجزائر، ومصر، وموريتانيا، والمغرب، وفلسطين، والسودان، وتونس، واليمن، وملف "بناء المضيف" ضمن المهارات والحرف التقليدية.

والمضيف هو بناء مصنوع بأكمله من القصب، يمتد تاريخه لآلاف السنين، وقد اعتادت القبائل العراقية وبالأخص في الجنوب العراقي أن تبني لها مضيفا واحدا ليكون مكانا ثابتا لاجتماع أبناء القبيلة.

ومن بين الملفات العربية المرشحة للإدراج على قائمة التراث الثقافي غير المادي لـاليونسكو "المحضرة" الموريتانية، وهي طريقة التعليم التقليدية التي انتشرت هناك، وعرفت ازدهارا ضاهى مؤسسات إسلامية ثقافية عريقة، وتعتمد على اللوح الخشبي وقلم السيال والحبر المصنوع من مشتقات معدنية محلية، إلى جانب ملف "فن الملحون" الذي تقدمت به المغرب، وهو أحد أنواع الموسيقى المغربية.

كما تدرس اللجنة العديد من الملفات التي تقدمت بها دول العالم، من بينها ملف حول "التقاليد المرتبطة بإفطار الصائمين"، وهو ملف مشترك لكل من: أذربيجان، وإيران، وتركيا، وأوزباكستان، إلى جانب ملفات دولية أخرى من بينها ملف عن "الموسيقى الأوبرالية" لإيطاليا، وتسعى كوت ديفوار إلى إدراج "معارفها التقليدية في نسج المآزر"، فيما ترغب بنغلاديش في إدراج "رسومها على الريكشا"، وهي عربات صغيرة بثلاث عجلات ينظر إلى الرسوم الظاهرة عليها على أنها شكل ديناميكي من أشكال الفن الشعبي، في حين ترى كوبا والمكسيك في "المشاعر والشعر في الأغاني" المعتمدة فيها موسيقى البوليرو "عنصرا أساسيا في الأغاني لأمريكا اللاتينية"، وفق اليونسكو.

جدير بالذكر أن التراث الثقافي غير المادي يشمل التقاليد الشفهية، والفنون المسرحية، والممارسات الاجتماعية، والطقوس والمناسبات الاحتفالية، والمعارف والممارسات والمهارات المتعلقة بالطبيعة والكون والحرف اليدوية، وحتى الآن، تم تسجيل 567 ممارسة في 136 دولة على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي