الأمم المتحدة: القوات الإسرائيلية تقتل 410 أشخاص خلال أسابيع من فوضى توزيع المساعدات في غزة

قال ثمين الخيطان المتحدث باسم مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية قتلت 410 أشخاص على الأقل منذ أواخر مايو أثناء التوزيع الفوضوي للغذاء من قبل مؤسسة جديدة في قطاع غزة.

وأوضح الخيطان في بيان صحفي صدر في جنيف: "منذ بدأت (منظمة غزة الإنسانية) العمل في 27 مايو، أطلق الجيش الإسرائيلي القذائف والنار على فلسطينيين يحاولون الوصول إلى نقاط توزيع، ما أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص".

وأضاف: "أشارت تقارير إلى أن ما يربو على 410 فلسطينيين لقوا حتفهم نتيجة لذلك".

وأشار الخيطان إلى أن الضحايا استشهدوا بسبب هجمات مباشرة للقوات الإسرائيلية، وأن الأمم المتحدة تحققت من جميع الحالات تقريبا.