

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، مع تنفيذ 12 خرقًا خلال يوم أمس الأربعاء، ما رفع إجمالي الخروقات إلى 129 منذ بدء الاتفاق قبل أسبوع، بحسب إحصائية استندت إلى بيانات الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.



وقالت مصادر محلية، اليوم الخميس، إن جرافات الاحتلال قامت برفع سواتر ترابية على الطريق بين شبعا وبركة النقار بحماية دبابات "ميركافا"، بهدف منع الجيش اللبناني من الوصول إلى موقعه السابق في بركة النقار، بحسب وكالة معا الإخبارية.



يأتي هذا التحرك بعد يوم من إعادة الجيش اللبناني انتشاره في ثلاثة مواقع عند الطرف الغربي لبلدة شبعا، بعد تراجعه عن هذه المنطقة منذ حوالي شهرين باتجاه محور جنعم شمال البلدة.



وفي إطار تصعيده، عمد جيش الاحتلال، اليوم الخميس، إلى تفجير منازل في منطقة الحرش في بلدة يارون- قضاء بنت جبيل.



وتعرضت فرق الدفاع المدني اللبناني في الناقورة، ظهر اليوم الخميس، لقصف مدفعي إسرائيلي خلال عملها على رفع الانقاض والبحث عن شهداء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، وأوضحت أن القوات الإسرائيلية أقدمت على تفجير "درون" مفخخة بالقرب منهم مما دفعهم إلى الإنسحاب.



وفي بيان جديد، أعلن جيش الاحتلال فرض حظر على عودة سكان 62 قرية جنوب لبنان إلى منازلهم أو التحرك جنوبًا من خط يمر بمحيط هذه القرى، في خطوة تشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وحق المدنيين في العودة إلى مساكنهم.



يأتي ذلك وسط تقارير لبنانية تشير إلى حالة ترقب في بيروت لزيارة محتملة للمبعوث الأمريكي، آموس هوكشتاين؛ لمتابعة انطلاق آلية الرقابة الخماسية لوقف إطلاق النار؛ وسط تحذيرات من أن تأخر تفعيل الآلية قد يمنح إسرائيل فرصة لتحقيق ما لم تُنجزه خلال الحرب.



من جانبه، أعلن الجيش اللبناني، في بيان صدر اليوم، عن قيام وحدات الجيش، بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا، بتنفيذ عمليات تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي.



وأشار البيان إلى أن التفجيرات ستتم في حقلَي القليلة – صور، وأرنون – النبطية، إضافة إلى منطقة شبريحا – صور، وجرد رأس بعلبك.



وطالب الجيش الإسرائيلي سكان عدة قرى بعدم العودة إليها، مشيراً إلى أن أي تحرك نحو هذه المناطق يعرض المدنيين للخطر.



وفي تطور آخر، حلقت طائرات حربية إسرائيلية على علو منخفض في أجواء العاصمة بيروت، في اليوم الثامن لوقف إطلاق النار، الأربعاء، في انتهاك جديد للسيادة اللبنانية؛ وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرة بدون طيار إسرائيلية حلقت "على علو منخفض بأجواء مدينة صور.