ميلوني وأوربان يتعهدان بتعاون أوثق بشأن الهجرة وأوكرانيا

التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بنظيرها المجري فيكتور أوربان اليوم الأربعاء في روما، حيث ناقشا الوضع في الشرق الأوسط، ودعمهما لسلام عادل ودائم في أوكرانيا والتزامهما إزاء إعادة إعمار البلاد الواقعة شرقي أوروبا.

وهنأت ميلوني أوربان على رئاسته الدورية التي تستمر ستة أشهر لمجلس الاتحاد الأوروبي والقسم الأول من محادثات انضمام ألبانيا للتكتل والتقدم الذي أحرزته بلغاريا ورومانيا في توسيع منطقة شينجن، وفقا لبيان من الحكومة الإيطالية.

وناقش أوربان وميلوني اليمينيان الصراع في الشرق الأوسط، ودعم حل سلمي في أوكرانيا، والتزام دولتيهما بإعادة إعمار أوكرانيا قبيل مؤتمر تعافي البلاد المقبل، الذي سينعقد في روما في يوليو 2025.

وشدد الجانبان ، خلال الاجتماع الذي دام ساعة ونصف الساعة في مقر الحكومة الإيطالية، أيضا على أهمية مواجهة الهجرة غير الشرعية، ودعيا لزيادة التعاون مع دول المنشأ والعبور للتعامل مع الأسباب الجذرية ومكافحة تهريب البشر والتهريب.

كما اتفق أوربان وميلوني على الحاجة الملحة لإطار قانوني محدث لتسهيل العودة من الاتحاد الأوروبي وزيادتها وتسريع وتيرتها، مع تركيز خاص على تعزيز مفهوم دول المنشأ الآمنة.