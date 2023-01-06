جازبروم الروسية تعلن عن مواصلة إمداد الجانب الأوكراني بالغاز وفق الاتفاقات

أعلنت شركة "جازبروم" الروسية، صباح اليوم الجمعة، أنها تقوم بإمداد الجانب الأوكراني بالكميات المستحقة من الغاز الطبيعي عبر محطة "سودجا" بحوالي 5ر35 مليون متر مكعب.

وأصدرت الشركة الروسية بيانا جاء فيه: "تقوم الشركة بتوريد الغاز عبر أوكرانيا بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني من خلال محطة قياس الغاز سودجا وبالكميات المطلوبة نحو 5ر35 مليون متر مكعب اعتبارا من السادس من يناير بعد أن تم رفض طلب محطة سوخرانوفكا مرة أخرى، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة "جازبروم" سيرجي كوبريانوف، إن محطة "سودجا" لا تزال المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود إلى محطة سوخرانوفكا، في 11 مايو الماضي.

أغلقت شركة "جازبروم" خط أنابيب نورد ستريم لفترة غير محددة مشيرة إلى وجود خلل في المحرك العامل الوحيد المتبقي وتحذير من الوكالة الروسية للرقابة التقنية.