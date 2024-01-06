سرايا القدس تعلن خوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وسط خانيونس

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم وسط مدينة خانيونس.

وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، أن «عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ(RPG) في محور التقدم بمنطقة معن شرق خانيونس».

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 22 ألفًا و600 شهيد و57 ألفًا و910 مصابين.

وقالت الوزارة في بيان إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 15 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 162 شهيدًا و296 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وتشهد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تدهورا خطيرا مع نزوح أكثر من 80 بالمئة من السكان حاليًا، وفقا للأمم المتحدة، وبقاء العديد منهم في الخيام وسط شح الإمدادات الغذائية والطبية بينما عمق حلول فصل الشتاء في غزة من مأساوية هذه الأزمة.