محامي عادل إمام: الضرائب تطالبنا بدفع أكثر من 6 ملايين جنيه كقيمة مضافة عن 3 مسلسلات

علق خالد الأشوح، محامي الفنان عادل إمام، على مطالبة الضرائب للزعيم عادل إمام بدفع القيمة المضافة عن مسلسلات "عفاريت عدلي علام" و"عوالم خفية" و"فلانتينو"، موضحا أن الموضوع خاص بضريبة القيمة المضافة، وإخضاع الأعمال الفنية بالقيمة المضافة هي أمور مستحدثة ولم تكن موجودة.

وأضاف "الأشوح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية كريمة عوض، أن الأعمال التي تم تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة لا تخضع للقيمة المضافة، مؤكدًا أن الخلاف مع الضرائب على القيمة المضافة على الأعمال الفنية للفنان عادل إمام في عام 2017 وهي مسلسلات "عوالم خفية" و"فلانتينو" و"عفاريت عدلي علام".

وأوضح أن الضرائب تطالب الزعيم عادل إمام بأكثر من 6 ملايين جنيه كقيمة مضافة لـ3 أعمال فنية له، متابعًا: "تقدمنا للجنة الطعن وتم اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، إلا أن المحكمة أحالت الطعن للدائرة 28، وسيتم النظر فيه خلال هذا الشهر"، حيث لم يكن هناك أي أزمات بين الفنان عادل إمام مع مصلحة الضرائب ولم يتم رفع دعوى مع الضرائب.