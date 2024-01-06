ألاسكا إيرلاينز توقف استخدام أسطول بوينج ماكس-9 مؤقتا بعد انفجار جزء من جسم الطائرة

قالت شركة ألاسكا إيرلاينز الجوية الأمريكية، اليوم السبت، إنها ستعلق تحليق أسطول طائرات بوينج "737 ماكس-9" من الخدمة مؤقتا، بعدما تحطمت نافذة وانفجر جزء من جسم إحدى الطائرات بعد فترة قصيرة من الإقلاع في بورتلاند أمس الجمعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة بن مينيكوتشي في بيان، أن ألاسكا إيرلاينز تتخذ هذه الخطوة الاحترازية بتعليق تحليق الأسطول الذي يضم 65 طائرة لحين حتى انتهاء أعمال الصيانة والفحص.

وقالت الشركة، إن الرحلة رقم 1282 التي شهدت الواقعة، كانت تقل 171 راكبا بالإضافة لطاقم من ستة أفراد من بورتلاند إلى أونتاريو بكاليفورنيا، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأفادت إدارة الطيران الاتحادي، بأن الطاقم تحدث عن مشكلة ضغط.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الاتحادي إنهما يحققان في الواقعة.

وذكرت بوينج، أنها تجمع المزيد من المعلومات، وأنها على اتصال بالشركة الجوية، وإن هناك فريقا فنيا مستعدا لدعم التحقيق.

وتأتي الواقعة في الوقت الذي تسعى فيه بوينج إلى إعادة بناء الثقة في أسطول ماكس 737، وهو مصدر دخل مهم.

وكانت الطائرات طراز جديد عندما تم تسليمها لشركة ألاسكا إيرلاينز في أكتوبر.