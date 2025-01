كيف تستعد العاصمة الأمريكية للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية؟

بدأت السلطات الأمنية الفيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن الاستعدادات بترتيبات أمنية مشددة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، حيث يجتمع اليوم أعضاء الكونغرس الأميركي.

وأحكمت سلطات العاصمة ترتيباتها الأمنية عشية تجدد موعد التصديق، الذي ينتظره الأميركيون، آملين أن يمر بشكل طبيعي وتجاوز مع حدث في عام 2021- حسب موقع قناة الحرة.

وفي مثل هذا اليوم من سنة 2021، وقعت أحداث مأساوية راح ضحيتها خمسة أشخاص، حيث اقتحم أنصار ترامب، الذي خسر وقتها الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، محاولين عرقلة مسار التصديق على النتائج.

وجهت اتهامات لأكثر من 1500 شخص، لكن ترامب تعهد بالعفو عن العديد منهم واصفا إياهم بـ"الوطنيين غير العاديين".

وينتظر الأمريكيون التصديق على نتائج الانتخابات بعد وقوع حدثين في يوم رأس السنة الجديدة ، حيث كان رجل يُدعى شمس الدين جبار دهس بسيارته حشد من السياح في شارع بوربون خلال الاحتفال برأس السنة، في ولاية نيو أورلينز مما تسبب في مقتل 14 شخصا وإصابة ، كما انفجرت سيارة خارج فندق يمتلكه ترامب في لاس فيغاس. وأسفرت الحادثة عن إصابة سبعة أشخاص بالقرب من المكان، ومقتل آخر.

في المنطقة المحيطة بمبنى الكابيتول (الكونغرس)، نصبت أسوار أمنية سوداء، ووضعت وكالات إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية في حالة تأهب قصوى.

وقال بيان لشرطة الكابيتول، مساء أمس: "تم تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء محيط المبنى، بما في ذلك تطبيق تدابير أمنية معززة، وزيادة الدوريات، وتوفير عدد أكبر من الضباط، بالإضافة إلى التنسيق مع وكالات شريكة خارجية".

وقال رئيس شرطة الكابيتول توماس مانجر، وفقا للبيان: "ستكون أعين العالم مركزة على الكابيتول الأميركي في 6 يناير. لقد واجه المسؤولون المنتخبون في جميع أنحاء البلاد بيئة تهديدات متزايدة في السنوات الأخيرة، لذا لا يمكننا التهاون عندما يتعلق الأمر بحماية أعضاء الكونغرس".

