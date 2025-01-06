الاتحاد السكندري يصدر بيان بعد مفاجأة كأس مصر

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بيانا رسميا بعد الهزيمة التي تلقاها من فريق تيم إف بهدفين دون مقابل وخروجه من بطولة كأس مصر من دور الـ 32.

وجاء في البيان أن إدارة النادي السكندري لن تتهاون أمام تراجع المستوى الذي يعاني منه الفريق وتراجع النتائج التي تسببت في تراجع الترتيب في جدول الدوري المصري بالإضافة إلى الوداع المبكر لكأس مصر أمام احد أندية الدرجة الثالثة.

وقالت مصادر في نادي الاتحاد السكندري أنه ليس من المستبعد إجراء تغييرات على الجهاز الفني للفريق والذي لم يقدم المستوى المطلوب منذ مباراة الأهلي في الدوري والتي تعادل فيها الفريق بهدف.