محافظ المنيا يهنئ الإخوة الأقباط ويوزع اللحوم على الأهالي بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قدم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التهنئة للإخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بمطرانيات الأرثوذكس بمراكز "سمالوط، ومطاي، وبني مزار، ومغاغة"، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على الشعب بكل الخير والمحبة والسلام.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الإثنين، أن مصر ستظل دائما نسيجا واحدا مترابطا تجمع أبنائه مشاعر الود، وأواصر المحبة والإخاء التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، سائلا المولى عز وجل أن يدٌيم نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على مصر، وأن تستمر خطط البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، إلى حجم الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة في ظل الجمهورية الجديدة، وخاصة مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، وما يشعر به المواطن من خدمات وإنجازات على أرض الواقع في المجالات كافة.

وشهد "كدواني"، احتفالية بكنيسة العور نظمتها إحدى الجمعيات الأهلية لتوزيع لحوم على الأهالي بمناسبة العيد، مشيدا بدور الجمعيات الأهلية في تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس قيم التكافل الاجتماعي التي تميز المجتمع المصري، وذلك بحضور عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

ورافق المحافظ، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وممثلي الأزهر والأوقاف.