المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: وفيات البرد القارس مرشحة للزيادة بسبب الظروف المأساوية للنازحين

أعلن المكتب الإعلامي الحومي في غزة، ارتفاع عدد الوفيات بسبب البرد القارس وموجات الصقيع بين النَّازحين في الخيام إلى 8 وفيات، منوهًا أن «العدد مُرشح للزيادة بسبب الظروف المأساوية التي يعيشها النازحون الذين دمر الاحتلال منازلهم، وباتوا يسكنون الخيام منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ قرابة 15 شهراً».

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين: «كُنا قد حذّرنا أكثر من مرة من خطورة قدوم المُنخفضات الجوية وفصل الشتاء وموجات الصقيع بالتزامن مع الواقع المأساوي الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والإبادة والتدمير للمنازل والقطاعات الحيوية، ويتعرض للتشريد والتهجير».

وتوقع «استمرار كميات غزيرة من الأمطار في الهطول، وكذلك استمرار موجات الصقيع وبرودة الشتاء في الأيام القادمة، مما يوقع خطراً كبيراً يُشكّل تهديداً حقيقياً على حياة النازحين الذين يعانون معاناة مأساوية؛ نتيجة جرائم الاحتلال بحقهم وهدم منازلهم وأحيائهم السكنية، حيث أرغمهم الاحتلال على النزوح إلى خيام مهترئة لا تقي من برودة الشتاء ولا من موجات الصقيع القاسية».

وأدان بأشد العبارات هذه الممارسات الإجرامية التي طالت المدنيين الأبرياء ودفعتهم إلى هذه المعاناة المستمرة، وذلك بفعل الاحتلال «الإسرائيلي» المجرم، مما أوصل الشعب الفلسطيني إلى هذه الدرجة القاسية من المعاناة، داعيًا كل العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال غير الإنسانية.

وحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك الإدارة الأمريكية والدول التي دعمت وشاركت في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، مطالبًا إياهم بوقف الإبادة الجماعية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بضرورة التدخل العاجل والتَّحرك الفوري، وممارسة دوراً فعلياً للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف تداعياتها الخطيرة على الواقع الإنساني في قطاع غزة.

وناشد الدول العربية والإسلامية وجميع الجهات الإنسانية والدولية ضرورة التحرّك العاجل لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأوى، وغذاء، ودواء، بما يضمن كرامتهم الإنسانية ويحفظ أرواحهم من برد الشتاء وموجات الصقيع الشديدة.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني الكريم إلى اتخاذ التدابير الوقائية الممكنة كافة؛ للتخفيف من آثار هذا المنخفض الجوي، مهيبًا بالجميع نشر هذا التحذير على نطاق واسع لضمان سلامة الجميع.