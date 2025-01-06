كشف تقرير صحفي عن تقديم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عرضا ضخما للتعاقد مع عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعقد يمتد لخمس سنوات.

نجح عمر مرموش في جذب أنظار كبار الأندية الأوروبية إليه في الموسم الحالي بعد الأداء الرائع الذي يقدمه مع فريقه فرانكفورت، وتواجد مرموش على رادار مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد والعديد من الأندية في البريميرليج.

ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس»، قدم مانشستر سيتي عرضا ضخما للتعاقد مع عمر مرموش في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد يمتد لخمس سنوات.

أضافت الشبكة أن مانشستر سيتي يرغب بقوة في تدعيم خطه الهجومي خاصة بعد رحيل جوليان ألفاريز عن صفوف السيتي والانتقال لـ أتلتيكو مدريد في مطلع الموسم الجاري، ليبرز اسم عمر مرموش كأحد الخيارات الهجومية متعددة المهام لفريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

أكدت الشبكة أن رغبة عمر مرموش واضحة بالانتقال لمانشستر سيتي وهو ما أكده لممثلي ومسؤولي مانشستر سيتي في اجتماع جمع الطرفين مؤخرا، ليدير مرموش ظهره لأرسنال، وكذلك ليفربول حيث يُعد مرموش خيارا استراتيجيا لتعويض رحيل محمد صلاح المحتمل عن قلعة آنفيلد.

أوضحت الشبكة أنه سيتعين على مانشستر سيتي إرضاء طموح آينتراخت فرانكفورت ماليا، والذي من المتوقع ألا يتخلى عن مرموش بأقل من 60 مليون يورو.

وشارك مرموش في 24 مباراة مع آينتراخت فرانكفورت في جميع المسابقات هذا الموسم سجل خلالها 18 هدفا وصنع 12 تمريرة حاسمة، بينما سجل مرموش 13 هدفا وصنع 8 تمريرات حاسمة في 15 مباراة بالبوندسليجا هذا الموسم.