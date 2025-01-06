جاليري ضي الزمالك يحتضن معرض ذاكرة المكان للفنان محمد الناصر

يشهد جاليري ضي الزمالك، في السادسة مساء غد الثلاثاء افتتاح معرضا بعنوان "ذاكرة المكان" للفنان الدكتور محمد الناصر، وذلك بحضور الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة اتلية العرب، وعدد من النقاد والفنانين التشكيليين، والمهتمين بالفنون التشكيلية.

وتستمر فعاليات المعرض حتى ٢٨ يناير الجاري يتضمن ٤٠ لوحة رسمها الفنان محمد الناصر في مراحل مختلفة تمثل ذاكرة للوجوه والأماكن، وسبق له إقامة عدد من المعارض الشخصية والمشاركة في العديد من المعارض الجماعية.

محمد الناصر فنان وناقد تشكيلي وكاتب ورسام صحفي .. قال الناقد الراحل عز الدين نجيب عن تجربته: قادته موهبته للسير عكس تيار جيله فترة الثمانينات، الذى اعتنق الحداثة الغربية وما بعد الحداثة، وعزف على ألحان أجنبية بعيدا عن الواقع المصري ومعطياته بمنظورها البيئي والحضاري، امتلك الشجاعة ليغرد خارج السرب، موظفا موهبته اللاقطة لأدق التفاصيل لخلق جمالية خاصة من نثريات الحياة اليومية، ومن معالم موروثنا الحضاري في العمارة والأزياء والروح الشعبية

ذه الجمالية تقوم على خلق حالة طازجة من الوهج الضوئي والاشراق اللوني ونبض الحياة الإنسانية، مفعمة بحركة البشر والألوان والأضواء والظلال، عبر زحام الحواري والشوارع والأسواق وحياة البسطاء، دون الوقوع في أسر "التسجيلية" أو "الاستشراقية" حتى وان تماهت مع مفردات الواقع وتقمصت أشكاله.