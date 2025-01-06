تقرير: شتاء هذا العام قاس جدا على الفلسطينيين في غزة

قالت ريهام الجعفري مسئولة التواصل في مؤسسة «أكشن إيد» الدولية في بيت لحم، إنَّ المؤسسة تعمل بالتعاون مع شركائها المحليين على توفير بعض المستلزمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني لمواجهة تأثير البرد القارس.

وأضافت خلال مقابلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هاجر جلال في برنامج «منتصف النهار»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن المؤسسة تسعى لتوفير المستلزمات الشتوية ضمن الإمكانيات المتاحة في قطاع غزة، في ضوء العرقلة المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لعمليات إدخال المساعدات إلى القطاع، التي تشمل المستلزمات الشتوية، والإيواء، والملابس الشتوية للأطفال والنساء.

وشددت الجعفري، على أن انخفاض درجات الحرارة وانعدام مصادر التدفئة يزيدان من معاناة الفلسطينيين، مؤكدة أن الشتاء أصبح سببًا آخر للموت والمعاناة في قطاع غزة، إلى جانب التجويع والقصف المستمر، وانعدام الحق في العلاج بسبب تدمير القطاع الصحي في غزة.

وأشارت إلى أن شتاء هذا العام يأتي بشكل قاسٍ، حيث تحول الشتاء الذي كان الفلسطينيون ينتظرون فيه هطول الأمطار إلى كابوس آخر يضيفه الاحتلال إلى سلسلة المعاناة التي يواجهها السكان في غزة.

وتابعت: «في ظل انعدام مستلزمات الإيواء، ومع نزوح الفلسطينيين إلى المخيمات القريبة من سطح البحر، تزداد المعاناة مع دخول فصل الشتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة وترتفع الأمواج. ستتعرض هذه الخيم للغرق، وقد غرق أكثر من 1500 خيمة في الأسبوع الماضي».