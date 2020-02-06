خادم الحرمين الشريفين يدعو الرئيس الجزائري لزيارة السعودية

سلم وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود اليوم الخميس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تضمنت دعوته لزيارة السعودية.

وقال فيصل بن فرحان، في تصريح للصحافة عقب اللقاء "نتطلع لرؤية سيادته في الوقت الذي يناسبه في بلده الثاني".

وأضاف أن "اللقاء كان فرصة للتشاور حول العلاقات الثنائية التي هي قديمة وعريقة تمتد إلى حرب التحرير"، مؤكدا حرص بلاده على " تنمية هذه العلاقات ورفعها إلى مستويات جديدة".

وأكد وزير الخارجية السعودي وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "توافق" وجهات نظر البلدين حول "ملفات عديدة"، مبرزا حرص بلاده على "التنسيق مع الجزائر في كل ما هو في مصلحة العالم العربي والإسلامي".

وأعرب وزير الخارجية السعودي الذي وصل في وقت سابق إلى الجزائر في زيارة تستمر يوما واحدا، عن أمله في "استمرار التواصل والتعاون" بين البلدين.