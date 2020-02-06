العاهل السعودي يؤكد قدرة الصين في التعامل مع آثار فيروس كورونا

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الخميس مع الرئيس الصيني شي جين بينج "ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية في التعامل مع آثار فيروس كورونا الذي قتل المئات في الصين مؤخرا".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الملك سلمان أعرب خلال الاتصال للرئيس الصيني شي جين بينج "مشاركته الشعب الصيني الصديق مشاعر الألم نتيجة تفشي فيروس كورونا"، معربا "عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل".

كما أشار الملك سلمان إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.

ومن جهته أكد الرئيس الصيني "أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره"، معبرا "عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس، الأمر الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين".