قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، إنه "يجب قطع المياه والكهرباء والطعام عن قطاع غزة ومن لا يموت بالرصاص سيموت جوعا، ومشكلة سكان غزة ستحل إذا سمح لهم بالهجرة الطوعية".

وأضاف سموتريتش أنه "يجب عدم قبول أي صفقات طالما ظلت حماس قادرة على إعادة إحياء نفسها".

وأوضح وزير المالية الإسرائيلي: "هدفنا تقويض مراكز الثقل العسكري التابعة لحماس حتى نصل إلى نزع سلاحها"، مضيفا: "سنفرض على حماس إنذارا إما الحرب أو الاستسلام"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال إنه "يجب قطع المياه والكهرباء والطعام عن قطاع غزة ومن لا يموت بالرصاص سيموت جوعا، ومشكلة سكان غزة ستحل إذا سمح لهم بالهجرة الطوعية".

كما أكد أنه على المجلس الوزاري الأمني المصغر اتخاذ القرار بشأن غزة وعلى الجيش تنفيذه، مضيفا أنه "في كل أسبوع يمر يجب ان نضم جزءا من غزة وبعد شهر من الحرب معظم المناطق ستضم لإسرائيل".

وقال سموتريتش: "بعض أبناء إسرائيل يدعوننا إلى الاستسلام وهذه الأصوات لن نصغي إليها ويجب على نتنياهو التشجيع على الهجرة من قطاع غزة وضم الأراضي".