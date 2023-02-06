وجه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وزير الدفاع، اليوم الاثنين، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين في سوريا جراء الزلزال بقيمة 50 مليون درهم.

وأعرب بن راشد في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن تعازيه للشعبين السوري والتركي في ضحايا الهزة الأرضية المدمرة التي تعرضت لها الدولتان.

وتابع: "عطفاً على توجيهات رئيس الدولة.. تم توجيه كافة فرق العمل بمتابعة آثار الزلزال والتنسيق مع الدولتين لتقديم كافة أنواع العون".

وأجرى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالين هاتفيين، اليوم الاثنين، مع الرئيسين التركي والسوري رجب طيب أردوغان، وبشار الأسد.

وعبر بن زايد، خلال الاتصالين، عن خالص التعازي والمواساة للرئيسين السوري والتركي وشعبيهما وذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر الذي شهده البلدان اليوم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد رئيس الإمارات تضامن بلاده الكامل مع سوريا وتركيا، ووقوفها إلى جانب البلدين في هذه الظروف الصعبة والمأساة الإنسانية الكبيرة، واستعدادها لتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في مواجهة آثار هذا الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 7.9 درجة فجر اليوم تركيا ووصلت ارتداداته إلى مدن شمال سوريا والعراق، وهو ما أدى إلى دمار في عدد من المدن وخلفه زلزال آخر بقوة 7.8 درجة، ما أسفر عن سقوط آلاف من القتلى والجرحى.