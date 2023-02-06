انتشرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر هزة أرضية جديدة في مدينة ديار بكر التركية.

وتسببت تلك الهزة، في انهيار مبنى خلال العمل على إزالة الأنقاض، فيما هرول رجال الإنقاذ هربا من موقع انهيار العقار.

هزة أرضية جديدة في مدينة ديار بكر التركية تسبب بانهيار مباني اثناء العمل على إزالة الأنقاض#ديار_بكر #زلزال_سوريا #زلزال_ترکیا pic.twitter.com/F6LfX3ZC6S — Al-Khanadeq- الحساب الثاني (@khanadeq) February 6, 2023

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع إلى 912 شخصا، مبديا ثقته في تجاوز الأزمة.

وأضاف في كلمة ألقاها من مركز إدارة الكوارث، أن عدد جرحى الزلزال وصل إلى 5383 مصابا، مشيرا إلى أن أولوية بلاده حاليا هي عمليات الإنقاذ.

وأكّد أن هناك 9000 عنصر من فرق الإنقاذ تمارس عملها، مشددا على تحرك كل أجهزة الدولة للتعامل مع الكارثة.